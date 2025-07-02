«Дочь не утонула»: отец пропавшей 1,5 года назад в Дагестане студентки рассказал о поисках

Отец пропавшей полтора года назад в дагестанском Каспийске студентки из Ростова Анны Цомартовой Николай рассказал, какая новая информация появилась у семьи, сообщила rostovgazeta.ru.

Издание напомнило, что студентка принимала участие в соревнованиях по боксу. После мероприятия она пошла прогуляться по берегу. Больше девушку никто не видел. Отец уверен, что утонуть она не могла. Место проверяли неоднократно. Водолаз заверил мужчину, что все тела погибших всегда достают со дна. Специалист уверен, что тела студентки на дне моря нет.

«А раз этого не произошло, значит, дочь не утонула», — рассказал Николай.

Николай отметил, что первое время многие люди присылали странные фото. На снимках были девушки, но резкость специально снижали. Многие звонили и передавали недостоверную информацию. Некоторые открыто издевались. Сейчас же семья не получает никаких фото или писем. Один из неравнодушных людей предложил семье перевести 1 млн руб., чтобы поддержать их. Однако Николай и его супруга Диана отказались.

По словам Николая, никакой новой информации или версии о том, куда могла пропасть дочь, у семьи нет. Они продолжают верить, что с девушкой все хорошо. Родители не сдаются и ищут новые способы, как найти студентку.

Ранее правоохранители опровергли миф, что подавать заявление о пропаже ребенка нужно на третий день.