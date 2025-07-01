Правоохранители опровергли миф, что подавать заявление о пропаже ребенка нужно на третий день

Сотрудники опровергли миф, что подавать заявление о пропаже ребенка можно строго через три дня после инцидента. Напротив, чем раньше родители сообщат о проблеме, тем больше шансов найти ребенка живым и здоровым. Начальник ПДН ГУ МВД России по Кузбассу Ирина Васильева призвала не ждать ни одной секунды. Правоохранители в любое время дня и ночи начинают оперативные действия. Обратиться могут не только родители, но и учителя или близкие семье люди.

«Не нужно ждать ни секунды, если осознали, что не знаете местонахождение вашего ребенка в данную секунду и не можете до него дозвониться», — отметила полковник полиции Ирина Васильева.

По информации издания, сотрудникам сразу понадобится фото пропавшего. При его помощи правоохранители смогут идентифицировать ребенка по камерам видеонаблюдения и разместить информацию о пропаже в интернете. Часто детей находят сразу: они спокойно гуляют по улицам или находятся в гостях у друзей. Но случаи бывают разные. Так, бомж-педофил убил 12-летнюю девочку из Топок. Тело обнаружили через несколько часов, как появились данные о пропаже.

По данным издания, часто дети сбегают из-за проблем с родителями. Преимущественно речь идет о неблагополучных родителях. Нередко они не принимают мер, когда ребенок не пришел домой. В итоге к поискам приступают через несколько дней.

«У родителя нет понятия, где находится его ребенок уже которые сутки, но в заявлении он указывает, что он пропал несколько часов назад», — рассказали в полиции Кузбасса.

Ранее сообщалось, что гуляющей в лесу россиянке потребовалась помощь спасателей.