Дочь погибла, сын в реанимации, авто – «всмятку»: подробности ДТП в Волгоградской области

В Иловлинском районе Волгоградской области произошло ДТП, сообщает novostivolgograda.ru . Двое детей восьми и девяти лет направлены в реанимацию, но это далеко не все пострадавшие. Есть погибший ребенок и мужчина.

На трассе Р-22 «Каспий» легковой автомобиль Mercedes столкнулся с фурой. За рулем транспортного средства находилась жительница Дагестана 29-лет, которую госпитализировали. В машине с женщиной ехали муж, дочь и сын. В настоящее время только дочь смогла выжить. Она в больнице, но в тяжелом состоянии. Муж и сын, которому было семь лет, погибли мгновенно.

Также в автомобиле Mercedes находились еще дети. Они доставлены в больницу. Фамилия одного из ребенка не совпадает с остальными присутствующими людьми в машине. Выясняется, кем он приходится водителю транспортного средства.

Согласно предварительной версии следствия виновником ДТП выступает женщина, которая управляла Mercedes.