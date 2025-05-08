Дочь сотрудницы МФЦ из Подольска с одноклассницей подготовили стихотворение ко Дню Победы

В администрации отметили, что над проектом работали две школьницы. Одна из них — дочь сотрудницы МФЦ Асет Танкиевой. Девочки проникновенно продекламировали стихотворение, вложив в его исполнению душу. Кроме того, школьницы подготовили тематическую презентацию, цель которой — сбережение памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.

«Поэтическая работа юных подольчанок пропитана глубоким пониманием исторических событий и уважением к подвигу предков», — отметили в администрации.

По информации администрации, в подготовке к праздничным мероприятия активно принимали участие сотрудники МФЦ Г. о. Подольск, которые привлекали к проектам свои семьи. Передача молодому поколению памяти о героическом и самоотверженном подвиге соотечественников — одна из главных задач современного общества.

Ранее Медведев рассказал, что современные поэты дают ему ознакомиться с авторскими стихотворениями об СВО.