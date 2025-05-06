Дочь ветерана рассказала, как ее мать «выставили из больницы под одной простыней»

Дочь ребенка Великой Отечественной войны, инвалида и ветерана труда Нины Сергеевой рассказала, как ее мать без уведомления родных перевезли из Республиканской клинической больницы в Зеленодольск без лекарств и одежды, сообщил inkazan.ru.

По информации женщины, 87-летнюю пациентку перевели из реанимации 30 апреля. Женщину в слабом состоянии без разрешения родных перевели в Зеленодольскую ЦРБ. Когда родственники приехали в больницу, им отдали одежду и ее личные вещи. Ветеран оказалась в больнице, которая располагается в другом населенном пункте. Со слов дочери, она была доставлена без нужных лекарственных препаратов. Родным их также не отдали. Медики не уделяли пациентке должного внимания. Дочь обратила внимание, что у женщины установлен кардиостимулятор.

«Это подарок на 9 Мая? Это благодарность за то, что наша мать выжила в войну? За то, что она всю жизнь трудилась, воспитывала детей и сейчас полностью беспомощна? Как можно было так поступить с человеком — ветераном, инвалидом, женщиной, которая заслуживает хотя бы каплю уважения?» — написали собеседники Inkazan.

Редакция направила запрос в больницу, откуда женщину выписывали для отправки в другое медицинское учреждение. Медики рассказали, что пытались связаться с родными ветерана, но не получили ответ. В пресс-службе минздрава Татарстана проинформировали, что маршрутизация пациентов — стандартная практика, во время которой учитывают заболевание и состояние пациента. В ситуации будут разбираться.

По предварительной информации, родные ветерана подали заявление в прокуратуру и минздрав для проведения служебной проверки. Они требуют, чтобы виновных привлекли к ответственности, а ветерана перевели в другую больницу.

Ранее сообщалось, что ветерану труда, у которой перекосило дом, окажут помощь после долгого ожидания и привлечения СМИ.