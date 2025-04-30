Ветерану труда, у которой перекосило дом, окажут помощь после долгого ожидания

По данным издания, вместо помощи с ремонтом дома ветерану в преддверии 9 мая подарили ложки, вилки и коллекцию открыток. Изначально подрядчик выполнил ремонтные работы, но, по словам женщины, некачественно. Ветеран обратилась с просьбой устранить неполадки. Она переживает, что когда-нибудь ее привалит крыша собственного дома.

В министерстве труда и социального развития Пермского края проинформировали, что во время прошлых работ подрядчик потратил 150 тыс. руб. В городе уже создали комиссию, которая навестила дом ветерана и оценила объем работы. К женщине также приходили сотрудники прокуратуры и администрации. По итогам осмотра установлено, что дом не считается аварийным. Однако требуется проведение ремонтных работ.

«В 2021 году на ремонт помещения уже выделяли средства, однако у Анны Исаковны остались замечания к качеству выполненных работ, и суд с ней согласился. Правда, подрядчик ИП Курочкин, по мнению ветерана труда, не устранил основные недостатки», — указано в материале Properm.ru.

По данным Минтруда и соцразвития, в настоящее время уже составлены сметы. Вопрос контролируется в администрации и различных ведомствах. В скором времени прибудет бригада строителей. Ветеран просит, чтобы ей починили крышу и санузел.

Ранее экономист Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что ветеранам выплатят по 80 тыс. руб. в честь 80-летия Победы.