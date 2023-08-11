Договор Украины с Россией о железнодорожном транспорте ратифицирован Киевом

Представитель правительства в Верховной раде Украины Тарас Мельничук проинформировал в интернет-мессенджере о том, что соглашения между Украиной и Россией о координации деятельности железнодорожного транспорта прекращены в одностороннем порядке по инициативе киевского правительства, пишет агентство « РИА Новости ».

Данное соглашение было подписано в Москве в 1993 году. Правительство Украины приняло решение прекратить его действие. Одновременно с этим в соглашение о деятельности железнодорожного транспорта между Украиной и Молдовой были внесены изменения. Теперь между Молдовой и Украиной может передвигаться любой вид транспорта, как загруженный, так и пустой. Ключевыми точками станут: Етулия (молдавское село), Рени (украинский город, расположенный в Одесской области) и порт Джюрджюлешть. Отмечается, что сотрудники таможенных постов не будут проверять, что перевозят грузовые составы.

Днем ранее Украина прекратила действие еще одного соглашения, которое ранее было подписано с Россией. Оно касается защиты инвестиций. Также Верховная Рада добрила законопроект о ратификации конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Инициатором выступил президент Владимир Зеленский.