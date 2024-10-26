Доказано, что сбежавшие из колонии под Липецком выходцы Азии сделали подкоп

Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц исправительной колонии, из которой утром 26 октября сбежали шесть заключенных, сообщил официальный телеграм-канал СУ СК России по Липецкой области.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что беглецы предварительно сделали подкоп. Вечером 25 октября они воспользовались вырытым туннелем и самовольно покинули территорию исправительной колонии. Одна из версий следствия причин происшедшего — халатное отношение сотрудников ИК к выполнению своих прямых обязанностей.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключённых совершили побег (ст.293 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники СК выясняют, кто конкретно допустил халатность, при каких обстоятельствах заключенные совершили побег. Параллельно все ведомственные службы занимаются поиском пропавших. Пресс-служба управления ФСИН по региону сообщила, что все сбежавшие — выходцы из Средней Азии. Об их пропаже стало известно только утром 26 октября, когда сотрудники проводили утренний обход.

«Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к ответственности», — сообщила пресс-служба управления ФСИН.

Ранее сообщалось, что Украина может воспользоваться информацией о побеге заключенных из Липецкой области с целью провоцирования паники у населения.