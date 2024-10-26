Из колонии Липецкой области сбежали шесть заключенных

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем телеграм-канале, что шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии.

Губернатор напомнил, что Украина ведет информационную войну. новость о побеге заключенных может быть использована ВСУ с целью провоцирования хаоса среди жителей региона. Игорь Артамонов призвал не поддаваться паники и доверять исключительно информации из официальных источников. В настоящее время ситуация находится под контролем сотрудников правоохранительных органов.

Все ведомства привлечены к поискам беглецов. Оперативно предприняты необходимые меры для поиска заключенных с целью их возвращения в колонию и привлечения к ответственности за совершенные противозаконные деяния.

«Работает межведомственная группа. Управлением ФСИН по Липецкой области во взаимодействии с МВД, Росгвардией и ФСБ организованы необходимые мероприятия по розыску и задержанию преступников», — написал губернатор Артамонов.

SHOT сообщил, что в данной исправительной колонии также отбывает наказания киллер Леша Солдат. Среди сбежавших есть заключенные, которые были привлечены к ответственности за сексуальное насилие. Беглецы совершили подкоп. Канал 112 опубликовал ориентировки на самовольно покинувших территорию ИК. Практически все они уроженцы республики Узбекистан.

Ранее сообщалось, что экс-министра обороны ДНР Стрелкова заподозрили в желании сбежать из колонии.