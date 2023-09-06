Доклад ФНПР демонстрирует, нарушают ли работодатели права женщин в России

В распоряжение агентства ТАСС поступил документ «Женщины в профсоюзах: документы, социология, практика», который подготовила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) на основе данных анонимного опроса среди женщин, большая часть которых работают.

35% респондентов ответили, что на работе их права нарушают. 22% женщин понимают, что с ними поступают несправедливо на работе.

Во время прохождения опроса женщинам необходимо было ответить, сталкивались ли они с гендерной дискриминацией при трудоустройстве. Например, не брали ли их на работу из-за того, что они женщины, или же ставили четкие условия не уходить в декрет на протяжении определенного периода.

26% опрошенных положительно ответили на данный вопрос, при чем, 11% сталкивались лично. Остальная часть опрошенных (15,9%) заявили, что проблема была актуальной для близкой родственницы или подруги.

«С принуждением к увольнению в случае беременности сталкивались почти 25% женщин (10,8% - лично, 14,3% - через родственников и знакомых), с принуждением к увольнению при возникновении проблем со здоровьем - больше 24% (8,2% и 15,9%), с принуждением к увольнению при достижении предпенсионного возраста - 24% (3,7% и 20,3%), при достижении пенсионного возраста - больше 25% (2,6% и 23,2%)», - пишет ТАСС

Дискриминация женщин происходит и при распределении руководящих должностей. 6,4% респондентов лично сталкивались с тем, что их из-за пола не назначали руководителями.

17% опрашиваемых отметили, что проблема была у близкого человека, которому не разрешали работать неполный день. Такая услуга предусмотрена законодательством для ряда категорий населения, например, мамам с детьми до 14 лет или женщинам, которые находятся в декретном отпуске.

21,4% женщин столкнулись с нарушением прав во время оформления больничного листа. 4% респондентов были переведены на должность, которую не должны занимать согласно законодательству из-за опасной среды. 23% женщин отметили, что на рабочем месте выполняют различные дополнительные поручения, например, приносят кофе или отлучаются в магазин.