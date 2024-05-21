Доктор Серебренникова: энергетики формируют зависимость от кофе

Эксперт пояснила, что кофеин — не самый вредный ингредиент, который содержится в энергетиках. Иногда в кружке кофе доза кофеина будет намного выше, чем в банке напитка. Однако регулярное употребление энергетиков формирует привычки к потреблению кофе, что может негативно отражаться на здоровье человека.

В энергетиках есть сахар, содержание которого превышает рекомендованный минимум. Это провоцирует риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также приводит к увеличению веса. Риск представляют также другие составные энергетиков: витаминные добавки и стимуляторы. Опаснее всего то, что в состав напитка входит таурин, способный вызывать аритмию. Самое страшное последствие — остановка сердца.

Фото: [ pxhere.com ]

Напомним, во вторник, 21 мая, депутаты ГД намерены рассмотреть внесенный ранее законопроект, который запрещает продажу энергетиков несовершеннолетним гражданам. Подобные запреты устанавливают регионы. Депутаты предлагают принять законопроект, который на федеральном уровне будет контролировать ситуацию с энергетиками и безалкогольными тонизирующими напитками.

Ранее врач-терапевт Мария Беляева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как употребление энергетиков влияет на детский организм.