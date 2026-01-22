«Доктор, у меня газы»: врач призвала не краснеть на приеме, а честно говорить о самом неудобном симптоме

Ощущение распирания в животе и избыточное газообразование — одна из наиболее распространенных, но одновременно и самых «неудобных» проблем, с которой пациенты обращаются к врачу. Врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына в беседе с REGIONS отметила , что в этой проблеме нет ничего постыдного.

С подобными симптомами сталкивается до трети всех посетителей гастроэнтерологического кабинета. Многие из них долгое время избегают визита к специалисту, предпочитая молча терпеть дискомфорт из-за ложного чувства стыда. Врач-гастроэнтеролог отметила, что вздутие живота в некоторых случаях может быть естественной реакцией организма на определенные продукты.

По словам эксперта, иногда симптомы становятся важным сигналом, указывающим на наличие синдрома раздраженного кишечника (СРК), дисбиоза, дефицита пищеварительных ферментов или других состояний, требующих диагностики и коррекции.

«Если человек просыпается с плоским животом, а к вечеру он ощутимо увеличивается и „надувается“, это чаще говорит о функциональных нарушениях, связанных с пищеварением в течение дня. Если же вздутие присутствует постоянно, с самого утра, это может сигнализировать о других процессах, например, о нарушении отхождения газов или необходимости более глубокого обследования», — объясняет гастроэнтеролог.

Эксперт акцентировала внимание, что в этой проблеме нет ничего постыдного. Это абсолютно естественный физиологический процесс, который, однако, при выраженных проявлениях способен серьезно снижать качество жизни и указывать на необходимость профессиональной помощи.

«Хочу донести до всех: стесняться здесь абсолютно нечего. Кишечные газы есть у каждого здорового человека. Когда их становится слишком много, вызывая боль и дискомфорт, это повод разобраться в причинах, а не мучиться молча. Чем раньше мы начнем диалог, тем быстрее найдем способ облегчить состояние», — подчеркивает Светлана Черепицына.

