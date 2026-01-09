Когда живот болит так, что свет меркнет: медик объяснила, какая боль требует вызова неотложки

Врач-терапевт Надежда Чернышова обозначила симптомы пищевого отравления, при которых требуется срочная госпитализация. К опасным проявлениям специалист отнесла резкое повышение температуры, усиление болей в животе, непрекращающуюся рвоту и потерю сознания, пишет Life.ru.

Чернышова указала, что частой причиной отравлений становятся блюда, долго находившиеся при комнатной температуре, особенно салаты с майонезом и оставленные на ночь горячие продукты. Дополнительный риск создает нарушение санитарных норм, например использование одной разделочной доски для сырого мяса и готовой пищи.

Терапевт подчеркнула, что при тяжелой интоксикации самолечение опасно и может привести к осложнениям. Госпитализация в таких случаях позволяет оказать помощь быстрее и эффективнее, минимизируя риски для здоровья.

