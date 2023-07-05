Документы для выдвижения на выборы губернатора подал Борис Надеждин
Фото: [Денис Трудников]
В Избирательной Комиссии Московской области сообщили, что документы для выдвижения кандидатом на пост губернатора Московской области подал Борис Надеждин. Его кандидатура выдвинута региональным отделением Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Московской области.
Все процессы, связанные с подготовкой к выборам, проходят прозрачно и без нарушений, это отметил член Общественной палаты Московской области Сергей Леонов.
«Все кандидаты – опытные политики, знают правила подготовки документов. Я думаю, все они будут зарегистрированы. А выбирать будут жители», - отметил Сергей Леонов.