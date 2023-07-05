Документы для выдвижения на выборы губернатора подал Борис Надеждин

В Избирательной Комиссии Московской области сообщили, что документы для выдвижения кандидатом на пост губернатора Московской области подал Борис Надеждин. Его кандидатура выдвинута региональным отделением Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Московской области.