Документы на выборы губернатора Подмосковья подал Анатолий Никитин
Фото: [Сергей Хакимов]
Необходимые документы для регистрации кандидатом на должность губернатора Московской области в Избирательную комиссию Подмосковья подал Анатолий Никитин. Он выдвинут региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Московской области.
Мособлизбирком уже зарегистрировал кандидатуру Андрея Воробьева, также документы подали кандидаты от других политических партий, об этом напоминает член Общественной палаты Московской области Евгений Арсентьев.
«Выборный сезон в Подмосковье будет ярким и интересным. Мы мониторим выдвижение и регистрацию кандидатов, все проходит четко и прозрачно», - подчеркнул представитель ОПМО.