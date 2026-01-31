Долгая дорога домой и борьба за жизнь: сын рассказал о состоянии учительницы после чудовищного инсульта в Египте

По информации издания, в начале января женщина впала в кому в Египте после инсульта. Руслан Гардиханов рассказал, что мама плохо себя почувствовала в аэропорту по прилете в Шарм-эш-Шейх. У россиянки сильно болела голова и появилась отдышка. Через какое-то время остановилось сердце.

По данным издания, врачи приехали на вызов быстро. Они оказали квалифицированную помощь. Томография показала, что женщина пережила инсульт. Египетские медики провели операцию. Она длилась около девяти часов. Для снижения внутреннего кровотечения поставили дренаж и удалили часть гематомы.

Сын педагога сообщил о значительных трудностях при организации перевозки матери на родину. По его словам, одна из коммерческих фирм оценила стоимость данной услуги в сумму, превышающую 13 млн руб. Для покрытия этих расходов семья была вынуждена обратиться за помощью и организовать сбор средств.

На данный момент женщину уже доставили в Казань и поместили в Республиканскую клиническую больницу. Однако ее состояние остается критически тяжелым — пациентка находится в отделении реанимации, куда доступ ограничен даже для ближайших родственников.

«Состояние пока так же тяжелое, она так же в коме, пока прогнозов никто не делает. В РКБ проводят все необходимые обследования — берут анализы, делают томографию», — сказал сын.

