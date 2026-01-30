Две клинические смерти за ночь: пациентке после липосакции давали плацебо вместо реальной помощи

В суде по делу о смерти пациентки после липосакции выяснилось, что в частной клинике женщине давали медикаменты-плацебо, когда ее состояние начало резко ухудшаться. За ночь она пережила две клинические смерти, после чего скончалась. Об этом пишет «КП-Петербург».

Как следует из показаний главного врача клиники, пациентке вводили антигистаминный препарат хлоропирамин в качестве плацебо, так как медицинский персонал решил, что ее симптомы — «от волнения». Однако состояние женщины продолжало ухудшаться, и ее экстренно перевезли в реанимацию городской больницы, где она провела всего 147 минут. В 03:20 и 04:00 у нее зафиксировали клинические смерти, а в 04:50 она умерла. По документам клиники, операция 6 сентября прошла без осложнений, а кризис наступил только 8 сентября, когда у пациентки начались сильные боли и паническая атака.

