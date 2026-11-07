Долги на ₽320 тыс.: Карину Филимонову, девушку Преснякова, ищут в России

27-летнюю Карину Филимонову, которую певец Никита Пресняков весной 2026 года представил как свою новую возлюбленную, объявили в розыск в России. Причиной стали долги на общую сумму ₽320 тыс. При этом девушка в настоящее время находится в США вместе с внуком Аллы Пугачевой, сообщил Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации издания, в отношении Филимоновой возбуждено исполнительное производство. Из общей суммы задолженности ₽260 тыс. приходится на кредиты, а еще ₽60 тыс. — на налоги.

По данным издания, находясь в Америке, Карина пыталась освоить новую профессию. Сначала она искала в Майами русскоязычные курсы для обучения на парикмахера-колориста с возможностью получения лицензии. Позже она рассматривала вакансии видеографа и контент-стратега в Лос-Анджелесе.

По данным издания, Роман Преснякова и Филимоновой стал известен весной 2026 года. Карина воспитывает сына, который родился в 2023 году; с отцом ребенка она развелась в 2025-м.

Ранее сообщалось, что уголовное дело супруга блогера Блиновской прекращено.