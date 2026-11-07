Как ликвидировали пожар на 3 тыс. кв. м: хронология и детали ЧП в Одинцове

Мособлпожспас: в Одинцовском округе ликвидирован крупный пожар на складе

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В деревне Брехово Одинцовского округа потушили пожар в одноэтажном кирпичном складском здании. По информации ГКУ «Мособлпожспас», огонь распространился изнутри по всей площади строения — она составила 3 000 квадратных метров, сообщило РИА Новости.

«В 07.35 огнеборцы локализовали пожар на площади 3 тысячи квадратных метров. В 07.55 ликвидировали открытое горение», — говорится в официальном канале ведомства на платформе «Макс».

По информации издания, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. При этом угрозы соседним зданиям не возникло — специалистам удалось локализовать пламя в пределах одного объекта. Сейчас на месте работают сотрудники ведомства: они проводят осмотр и устанавливают причины возгорания.

Ранее сообщалось, что в Ногинске прокуратура взяла на контроль ход расследования дела о пожаре в МКД.

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