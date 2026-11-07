«Отбирала бутылку с кашей и просила прощения ужином»: Ирина Безрукова раскрыла детскую тайну, связанную с сестрой

gazeta.ru: Ирина Безрукова опубликовала редкий архивный снимок с родной сестрой

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

61-летняя российская актриса Ирина Безрукова поделилась в своих социальных сетях редким семейным снимком, на котором она запечатлена вместе с родной сестрой Ольгой, сообщает Газета.Ru.

Публикацию артистка сопроводила трогательной и забавной историей из далекого детства. По словам Ирины, когда они были совсем маленькими, она улучила момент, пока мама отвернулась, и выхватила из рук сестры бутылочку с манной кашей.

Спустя годы актриса с теплом и юмором вспоминает этот эпизод, отмечая, что уже во взрослом возрасте неоднократно просила у Ольги прощения за этот случай и старалась загладить вину, подкладывая ей самые лучшие куски за семейным столом.

Несмотря на кровное родство, сестры выросли совершенно разными. Как отмечает сама Безрукова, они с Ольгой не похожи ни внешне, ни по характеру. В детские годы между ними даже присутствовало негласное соперничество за внимание и любовь матери.

При этом с родным отцом у сестер связи не было: мужчина оставил семью, когда девочки были еще малы, переехал в другой город и полностью прекратил общение с дочерьми. Все заботы по воспитанию детей легли на плечи матери.

Главным примером для подражания и опорой для сестер всегда оставалась их мама, Людмила Бахтура. За свою жизнь она успела поработать фармацевтом, фельдшером и операционной сестрой, отдавая все силы тяжелой и благородной профессии.

Ранее актриса Ирина Безрукова заявила о расставании с возлюбленным.

Актуально

Читайте также

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери в больницы

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери в больницы

Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказал о семейной жизни

Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказал о семейной жизни

Петр Ян победил Мераба Двалишвили и защитил чемпионский титул UFC

Петр Ян победил Мераба Двалишвили и защитил чемпионский титул UFC

Пригожин назвал Стаса Пьеху самым порядочным артистом

Пригожин назвал Стаса Пьеху самым порядочным артистом

Кейт Миддлтон умилила фанатов архивным снимком годовалого принца Луи

Кейт Миддлтон умилила фанатов архивным снимком годовалого принца Луи

Валерия показала, как выглядит живот после косметологических процедур

Валерия показала, как выглядит живот после косметологических процедур

Две зрительницы устроили потасовку на концерте Валерия Меладзе

Две зрительницы устроили потасовку на концерте Валерия Меладзе

Margo обиделась на Шепелева за кулисами «Трех островов»

Margo обиделась на Шепелева за кулисами «Трех островов»

41-летняя Екатерина Варнава поблагодарила поклонников в Израиле после шоу

41-летняя Екатерина Варнава поблагодарила поклонников в Израиле после шоу

«Скучаем, любим»: Игорь Николаев обратился к старшей дочери в день ее рождения

«Скучаем, любим»: Игорь Николаев обратился к старшей дочери в день ее рождения

«Все было не зря»: Киркоров вытер слезы девочке, расплакавшейся на его концерте

«Все было не зря»: Киркоров вытер слезы девочке, расплакавшейся на его концерте

Скандал вокруг наследства Баталова: осужденная Дрожжина пошла войной на беспомощную дочь актера

Скандал вокруг наследства Баталова: осужденная Дрожжина пошла войной на беспомощную дочь актера

Добавьте mosregtoday.ru в избранное