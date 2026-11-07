«Отбирала бутылку с кашей и просила прощения ужином»: Ирина Безрукова раскрыла детскую тайну, связанную с сестрой

61-летняя российская актриса Ирина Безрукова поделилась в своих социальных сетях редким семейным снимком, на котором она запечатлена вместе с родной сестрой Ольгой, сообщает Газета.Ru.

Публикацию артистка сопроводила трогательной и забавной историей из далекого детства. По словам Ирины, когда они были совсем маленькими, она улучила момент, пока мама отвернулась, и выхватила из рук сестры бутылочку с манной кашей.

Спустя годы актриса с теплом и юмором вспоминает этот эпизод, отмечая, что уже во взрослом возрасте неоднократно просила у Ольги прощения за этот случай и старалась загладить вину, подкладывая ей самые лучшие куски за семейным столом.

Несмотря на кровное родство, сестры выросли совершенно разными. Как отмечает сама Безрукова, они с Ольгой не похожи ни внешне, ни по характеру. В детские годы между ними даже присутствовало негласное соперничество за внимание и любовь матери.

При этом с родным отцом у сестер связи не было: мужчина оставил семью, когда девочки были еще малы, переехал в другой город и полностью прекратил общение с дочерьми. Все заботы по воспитанию детей легли на плечи матери.

Главным примером для подражания и опорой для сестер всегда оставалась их мама, Людмила Бахтура. За свою жизнь она успела поработать фармацевтом, фельдшером и операционной сестрой, отдавая все силы тяжелой и благородной профессии.

Ранее актриса Ирина Безрукова заявила о расставании с возлюбленным.