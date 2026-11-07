Дело Алексея Блиновского прекращено: адвокат раскрыла детали

Производство по уголовному делу в отношении Алексея Блиновского — супруга блогера Елены Блиновской — прекращено. Об этом агентству РИА Новости сообщила его адвокат.

По данным издания, Блиновский обвинялся в уклонении от уплаты налогов. Весной 2024 года он заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и был направлен в зону проведения специальной военной операции. Тогда производство по его делу приостановили, а теперь оно официально прекращено.

«Уголовное дело в отношении Алексея Блиновского прекращено», — сказала собеседница агентства РИА Новости.

По информации издания, параллельно продолжается оспаривание приговора в отношении самой Елены Блиновской. В Верховный суд РФ подана жалоба, в которой защита Алексея Блиновского просит отменить все судебные акты по делу и вернуть материалы в суд первой инстанции. Аналогичные жалобы направили сама Блиновская и ее родители.

По данным издания, Савеловский суд Москвы в марте 2025 года признал Блиновскую виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом от ответственности за неуплату налогов ее освободили в связи с истечением срока давности. Изначально суд назначил ей пять лет колонии общего режима, штраф в размере ₽1 млн и запрет на ведение коммерческой деятельности сроком на четыре года. Кроме того, суд взыскал в доход государства арестованное имущество и удовлетворил иск прокуратуры на сумму ₽587 млн.

По информации издания, в октябре Мосгорсуд пересмотрел приговор и снизил срок наказания до 4,5 лет. В настоящее время Елена Блиновская отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области.

Ранее сообщалось, что по делу о пропаже украшений Лерчек следователю не избрали меру пресечения.