«Принципиально остается в Лос‑Анджелесе»: Мэтт Деймон рассказал, почему Бен Аффлек отказывается от ролей

GQ: Мэтт Деймон заявил, что Бен Аффлек сознательно отказывается от крупных ролей

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

55-летний голливудский актер Мэтт Деймон рассказал, что его друг и партнер по съемкам Бен Аффлек сознательно отказывается от многих крупных ролей. Об этом он заявил в интервью GQ.

По словам Деймона, 54-летний Аффлек идет на это из-за желания проводить больше времени с детьми. Он отметил, что коллега занялся продюсированием отчасти именно ради того, чтобы быть ближе к семье.

«Он должен проводить с ними половину времени. Бен прямо сказал: если он уедет, скажем, в Эстонию на съемки, то никак не сможет компенсировать потерянные часы с детьми. Поэтому для него принципиально оставаться в Лос‑Анджелесе», — сказал Мэтт.

Более того, Аффлек даже рассматривал возможность стать генеральным директором продюсерской компании Artists Equity, которую они создали вместе с Деймоном. Эта должность позволила бы ему чаще оставаться дома. Однако, как пояснил Мэтт, окончательное решение было связано с другим обстоятельством. Из-за соглашения об опеке над детьми от бывшей жены Дженнифер Гарнер Аффлеку необходимо проводить с ними половину времени.

Ранее Бен Аффлек признался, что ругается со школьниками в онлайн-играх.

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