Катастрофу Украине обеспечивают не российские артисты, оказавшиеся в базе Главного управления разведки Минобороны Украины, а сами украинские власти. Такую точку зрения в разговоре с ТАСС высказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Поводом для комментария стало известие о том, что в базу ГУР внесли и самого Пригожина, и певца Филиппа Киркорова. Составители списка объяснили включение продюсера его поддержкой действий России и курса российского руководства в отношении Украины. Дополнительным основанием стал статус Пригожина как доверенного лица президента Владимира Путина на выборах 2018 года.

По информации издания, сам продюсер не согласен с такой логикой: по его мнению, настоящая угроза для страны исходит не от тех, кого Киев заносит в свои перечни, а от решений украинского руководства, которые, как он считает, ведут государство к катастрофе.

«Во-первых, мне об этом (о внесении в базу ГУР - прим. ТАСС) ничего не известно, но, во-вторых, вместо того, чтобы вести переговорный процесс и идти к мирному урегулированию затянувшегося конфликта, они продолжают искать врагов народа Украины, каковыми мы не являемся. Главные враги Украины и украинского народа — это действующие власти, которые ведут [страну] к катастрофе», — сказал он.

По информации издания, ресурс War&Sanctions, на котором опубликован список, с начала 2022 года собрал данные о более чем 450 общественных деятелях, спортсменах и артистах. Всех их ГУР связывает с «российской пропагандой». При этом сам перечень регулярно пополняется новыми именами.

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