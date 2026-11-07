Волшебство в огнях: поезд Деда Мороза проехал по ночной Москве накануне новогоднего турне

Накануне старта новогоднего турне поезд Деда Мороза совершил проезд по ночной Москве. О том, как выглядело это событие, рассказал корреспондент РИА Новости.

По информации издания, возглавлял состав локомотив, залитый сияющими огнями. Он вел за собой празднично оформленные вагоны — передвижную резиденцию главного волшебника Нового года. Внутри и снаружи каждый вагон имеет собственное оформление.

По данным издания, среди них — сказочная деревня, кукольный театр, лавка с сувенирами, вагон Снежной королевы, буфет и ресторан, а также спальные вагоны, предназначенные для команды помощников Деда Мороза, и другие.

Ранее замгендиректора РЖД Иван Колесников в беседе с РИА Новости уточнял, что в нынешнем сезоне поезд начнет путь 8 ноября из Великого Устюга. Всего в маршруте — 65 городов, причем более десяти населенных пунктов состав посетит впервые. Завершится путешествие сказочного поезда 9 января 2027 года.

Ранее сообщалось, что Омск официально выиграл статус Новогодней столицы России 2027–2028 годов.