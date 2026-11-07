Единые учебники в колледжах с 2027 года: Кравцов назвал шесть дисциплин

С 1 сентября 2027 года в организациях среднего профессионального образования начнут использовать единые государственные учебники по целому ряду дисциплин. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в беседе с ТАСС.

По словам главы ведомства, нововведение затронет шесть предметов: обществознание, русский язык, литературу, химию, физику и биологию. Это означает, что студенты колледжей и техникумов по всей стране будут осваивать эти дисциплины по одинаковым программам и материалам, что должно обеспечить единый уровень подготовки.

«С 1 сентября 2027 года вводятся единые государственные учебники для СПО по обществознанию, русскому языку, литературе, химии, физике и биологии», — сказал Кравцов.

Ранее в российских колледжах начали использовать новый учебник по истории, разработанный специально для студентов учреждений среднего профессионального образования, уточнило РИА Новости.

Ранее сообщалось, что устный экзамен по истории введут в 9 классах.