В МГИК в Химках прошла программа «Сила в единстве»: единство культур через творчество

Программа «Сила в единстве» в Химках объединила студентов из разных стран

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Фото: [Администрация г.о. Химки]

В Московском государственном институте культуры в Химках прошла культурная программа «Сила в единстве», посвященная международному студенческому сообществу и возможностям профессиональной адаптации иностранных обучающихся в России. В основе программы — совместная творческая история студентов из разных стран, объединяющая музыку, танец и национальные традиции, сообщила администрация городского округа.

Программа стала поводом поговорить о том, как российское образование, творчество и профессиональное взаимодействие помогают выстраивать связи между представителями разных культур. Сценарий программы разработал Руслан Амичба, студент из Абхазии. Работа стала частью его выпускной квалификационной подготовки, а к созданию присоединилась команда студентов из Абхазии.

На сцене голоса студентов из разных стран соединились в общем звучании, танцы представленных культур нашли общий ритм, а живой баян «Бонда с кнопкой» объединил личные истории в образ общего дома. Драматургия провела зрителя от масштаба мира к личным корням.

Главный посыл программы: единство не означает одинаковость. Люди с разнообразным культурным опытом способны вместе создавать общий творческий результат. Мероприятие прошло в четверг, 5 ноября.

Сегодня в МГИК обучаются более 152 иностранных граждан. 26 из них поступили по квотам Правительства РФ в рамках Международной олимпиады «Креативный код» — флагманского проекта института по привлечению иностранных обучающихся.

Ранее сообщалось, что педагог из Химок представила практики музейной педагогики на всероссийской конференции «УчимЗнаем».

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