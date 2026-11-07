Движение после обрушения пешеходного перехода в Подмосковье восстановлено

Дорожное сообщение на Ленинградском шоссе в Подмосковье, прерванное из-за падения надземного пешеходного перехода, возобновлено. Об этом проинформировал департамент транспорта столицы, сообщило РИА Новости.

Как ранее сообщали в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры, проезд в сторону Москвы и обратно пришлось остановить. Причиной стало обрушение перехода, спровоцированное ДТП.

«Движение в Московской области, на Ленинградском шоссе в районе деревни Пешки восстановлено», —говорится в сообщении в канале дептранса на платформе «Макс».

По данным издания, серьезный инцидент произошел на 57‑м километре трассы М‑10 «Россия» в городском округе Солнечногорск. По предварительным данным, в пятницу, 6 ноября, около 18:30 у грузового автомобиля оказался поднят кузов — им водитель задел надземный пешеходный переход. В результате удара металлическая пролетная конструкция сорвалась с опор и обрушилась прямо на проезжую часть.

По информации издания, трагическим итогом аварии стала гибель водителя грузовика. На месте работали экстренные службы: специалисты оценивали масштаб повреждений, проверяли, не было ли дополнительных угроз, и формировали схему объезда. Движение на участке было временно перекрыто.

Ранее сообщалось, что «Автодор» предупредил о снеге на трассах М-1, М-4 и М-12 в Подмосковье 7 ноября.