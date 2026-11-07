Болезнь ушла, кашель остался: терапевт назвал опасные симптомы после ОРВИ

Температура уже нормальная, насморк прошел, слабость отступила, но кашель продолжает напоминать о недавней простуде. Такая ситуация знакома многим: после ОРВИ человек может кашлять еще несколько недель, даже если сама инфекция уже позади. Почему организм не спешит избавляться от кашля и когда затягивать с повторным визитом к врачу опасно, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Иван Еременко.

«Кашель не всегда исчезает одновременно с другими симптомами ОРВИ. После перенесенной инфекции слизистая дыхательных путей некоторое время остается чувствительной, а кашлевые рецепторы — более восприимчивыми к раздражителям», — объяснил Еременко.

Такое состояние называют постинфекционным кашлем. Его появление не обязательно говорит о том, что человек продолжает болеть или что инфекция перешла в хроническую форму.

«Он может сохраняться от трех до восьми недель, постепенно становясь реже и слабее. Это связано с остаточным воспалением и повышенной реактивностью бронхов, а не обязательно с продолжающейся инфекцией», — подчеркнул терапевт.

Главный ориентир — динамика самочувствия. Если приступы постепенно становятся реже и слабее, это может соответствовать обычному восстановлению после инфекции. Однако есть симптомы, при которых ждать самостоятельного улучшения не стоит. По словам врача, поводом для повторного обращения за медицинской помощью становятся повторное повышение температуры, одышка, боль в груди, появление крови в мокроте, выраженная слабость или усиление кашля. Особенно опасны затрудненное дыхание и сильная боль в груди — в таких случаях необходима срочная медицинская помощь.

«Повторно обратиться к врачу следует, если кашель усиливается, не имеет тенденции к уменьшению или сохраняется более шести недель», — предупредил Еременко.

Таким образом, затянувшийся кашель после простуды не всегда означает новое заболевание, но и считать его безусловно безобидным не стоит. Если симптом не отступает или сопровождается тревожными признаками, лучше повторно обследоваться, а не ждать, пока организм справится самостоятельно.