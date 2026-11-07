«Осталась я с прекрасной голой попочкой»: актриса Старшенбаум рассказала о расставании со вторым мужем

Артистка, которой сейчас 37 лет, призналась, что ее супружеский союз распался. В какой-то момент она приняла решение сосредоточиться на семье и на несколько лет отошла от съемок — в итоге, как считает артистка, это привело к утрате и личных отношений, и экономической устойчивости.

«Мой второй брак, к сожалению, потерпел крушение также, как и первый. Почему? Потому что мне нужно лучше узнать себя было. Только спустя пять лет отношений я на многие вопросы себе ответила, какие ошибки совершала. Я поняла, что синдром спасателя — это наше все у всей моей женской линии. Надеюсь, больше не буду пытаться спастись, спасая других», — говорит Анна.

По данным издания, Старшенбаум отметила, что в тот период фактически лишилась возможности заниматься любимым делом, перестала получать доход и растратила накопленные средства. Актриса подчеркнула, что ушедшие годы, силы и переживания невозможно компенсировать.

«И осталась я с прекрасной голой попочкой. Понятия не имею, как мне жить дальше», — добавила Старшенбаум.

По данным издания, после года, проведенного на острове Самуи в Таиланде, Анна вернулась в Россию. Ранее она заявляла, что не планирует участвовать в российских кинопроектах, однако по возвращении призналась, что испытывает трудности с поиском работы.

Ранее сообщалось, что психолог и телеведущая Лариса Суркова объявила о разводе.