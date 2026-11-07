«Нужно отдохнуть»: Анна Казючиц впервые за шесть лет не будет вести шоу «ДНК»

VOICE: ведущая «ДНК» Анна Казючиц впервые за шесть лет ушла на больничный

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

43-летняя российская актриса Анна Казючиц, ведущая передачи «ДНК», впервые за шесть лет ушла на больничный, пишет VOICE. Врачи обнаружили у нее острое респираторное вирусное заболевание. Артистка заболела в конце октября во время поездки. Из-за болезни она не сможет выходить в эфир.

С 9 по 12 ноября передачу «ДНК» на НТВ вместо Анны будет вести 42-летний актер Тимур Еремеев. Казючиц призналась, что боится подвести коллег и переживает из-за ситуации. При этом она уверена, что Еремеев справится с задачей.

«Бывают моменты, когда организм говорит: "Стоп, нужно отдохнуть". Актеры тоже люди и тоже болеют, но, например, с ангиной и температурой под 40, конечно, работать невозможно», — отметил Тимур.

Напомним, Еремеев — внебрачный сын народного артиста России Спартака Мишулина. Он уже ведет две передачи: «За гранью» и «Звезды сошлись» в паре с Лерой Кудрявцевой.

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