Педагог из Химок представила практики музейной педагогики на всероссийской конференции «УчимЗнаем»

Заместитель директора Лицея № 21 в Химках Наталия Никоноркина выступила на VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «УчимЗнаем» — «Заботливая школа». Мероприятие, прошедшее 5 ноября, объединило свыше 2500 участников — педагогов, ученых, врачей и экспертов — в очном и онлайн форматах, сообщила администрация городского округа.

В рамках конференции Никоноркина представила доклад на тему «Синергия госпитальной и музейной педагогики: школьный музей — выставка или точка притяжения?». В своем выступлении педагог раскрыла практические подходы к созданию интерактивного музейного пространства и провела экскурсию по выставке, подготовленной на базе экспозиций школьных музеев. Кроме того, она провела мастер класс, посвященный взаимодействию госпитальной и музейной педагогики.

«Для меня эта конференция — прежде всего огромный обмен живым опытом. Госпитальная и музейная педагогика на первый взгляд далеки друг от друга, но на самом деле у них общая суть — помочь ребенку почувствовать себя нужным, услышанным, способным мечтать и действовать. Было очень важно поделиться нашими находками и увидеть отклик коллег» — рассказала Наталия Никоноркина.

В администрации проинформировали, что Наталия Никоноркина руководит Музеем Боевой славы и местного краеведения имени В. Тюкова, а также музеем пионерии имени В. М. Земсковой Коротковой в Лицее № 21. Участие в конференции позволяет не только презентовать успешные образовательные практики Химок, но и перенимать актуальные методики для дальнейшей работы с детьми.

«В Химках мы последовательно создаем условия для развития образования, в котором в центре внимания всегда находится ребенок с его интересами, возможностями и потребностями. Участие наших педагогов в таких значимых профессиональных событиях подтверждает высокий уровень их компетенций и готовность делиться опытом со всей страной», — подчеркнула начальник Управления по образованию администрации Химок Ирина Болгова.

Конференция «УчимЗнаем» ориентирована на развитие госпитальной педагогики — системы обучения детей, которые из-за длительного лечения не могут посещать обычную школу. Сейчас проект охватывает 72 площадки на базе детских медицинских организаций по всей России.

Ранее сообщалось, что школьница из Химок завоевала серебро национального чемпионата «Абилимпикс».