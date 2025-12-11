Долги на миллиарды и имущество на жену: брачный договор экс-застройщика могут признать недействительным
Юрист Бударагин: брачный договор экс-застройщика Миннуллина могут аннулировать
Фото: [Медиасток.рф]
Руководитель группы «Юридическая помощь «Онлайн» Александр Бударагин высказал мнение, что финансовый управляющий вправе требовать признания брачного договора банкрота Айрата Миннуллина недействительным, сообщил интернет-портал KazanFirst.
Арбитражный суд Татарстана рассматривает возможность признать банкротом Айрата Миннуллина, основателя компании «Волгадорстрой» и в прошлом — одного из самых успешных застройщиков Татарстана. Финансовые обязательства бизнесмена перед кредитными организациями исчисляются миллиардами рублей, и исполнить их в полном объеме он не в состоянии. Особенно осложнила положение возбужденное в отношении Миннуллина уголовное дело, связанное с обвинениями в хищении государственных средств.
Дополнительным фактором, затрудняющим взыскание долгов, стал брачный контракт предпринимателя. Согласно его условиям, значительная часть дорогостоящей недвижимости и прочих активов официально зарегистрирована на супругу Миннуллина, Светлану, которая является владелицей гостинично-ресторанного комплекса «Пражский клуб».
Эксперт Бударагин рассказал, в некоторых случаях суд имеет право признать брачный договор недействительным. Важно доказать, что он был заключен с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами или причиняет вред их законным интересам.
«Подобные брачные договоры встречаются при банкротствах, и практика складывается в пользу кредиторов, если договор нарушает их права», — сказал юрист.
