Долги на миллиарды и имущество на жену: брачный договор экс-застройщика могут признать недействительным

Арбитражный суд Татарстана рассматривает возможность признать банкротом Айрата Миннуллина, основателя компании «Волгадорстрой» и в прошлом — одного из самых успешных застройщиков Татарстана. Финансовые обязательства бизнесмена перед кредитными организациями исчисляются миллиардами рублей, и исполнить их в полном объеме он не в состоянии. Особенно осложнила положение возбужденное в отношении Миннуллина уголовное дело, связанное с обвинениями в хищении государственных средств.

Дополнительным фактором, затрудняющим взыскание долгов, стал брачный контракт предпринимателя. Согласно его условиям, значительная часть дорогостоящей недвижимости и прочих активов официально зарегистрирована на супругу Миннуллина, Светлану, которая является владелицей гостинично-ресторанного комплекса «Пражский клуб».

Эксперт Бударагин рассказал, в некоторых случаях суд имеет право признать брачный договор недействительным. Важно доказать, что он был заключен с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами или причиняет вред их законным интересам.

«Подобные брачные договоры встречаются при банкротствах, и практика складывается в пользу кредиторов, если договор нарушает их права», — сказал юрист.

