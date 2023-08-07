Долго складывал продукты в пакет: В Перми мужчина ударил восьмилетнего ребенка в магазине

В Перми восьмилетний мальчик пошел по просьбе родителей в магазин. Одному из покупателей не понравилось, что ребенок долго складывает продукты на кассе, поэтому он толкнул мальчика, а затем сообщил в полицию по телефону о нападении со стороны несовершеннолетнего, сообщает properm.ru .

Инцидент произошел в местном магазине в Перми. Со слов мальчика, камер видеонаблюдения в супермаркете и информации из источников правоохранительных органов складывается такая картина. Мальчик ложил продукты в пакет на прикассовой зоне. Покупателю это не понравилось. Он сначала нецензурно выражался в адрес мальчика. Школьник расплакался. Тогда мужчина пнул его ногой по ноге, когда тот отходил от кассы. Ребенок споткнулся. После того, как мужчина вышел из магазина, он позвонил в полицию. Покупатель заявил, что на него напал ребенок.

Родители мальчика подали заявление в правоохранительные органы. Личность мужчины уже установлена. По показаниям соседей, мужчина часто ведет себя агрессивно. Пользователи социальных сетей также рассказали, что незнакомец не раз обижал детей, но родители не писали заявление.

«По словам Евгения, соседи рассказали ему, что это уже не первый случай немотивированной агрессии по отношению к детям со стороны незнакомца. При этом в полицию они не обращались. Соседи семьи с пострадавшим мальчиком сообщили Евгению, что у мужчины есть трое детей, которые часто гуляют во дворе». – отец мальчика Евгений пообщался с соседями странного покупателя

7 августа отец случайно встретился с мужчиной, который ударил его сына. Он хотел поговорить с нервным покупателем, но обидчик детей убежал. По мнению адвоката конторы «Ахметов, Хозяйкин и партнеры» Ивана Хозяйкина суд может назначить мужчине до двух лет лишения свободы. Сейчас дело еще рассматривают следователи.