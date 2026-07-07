Трагическая ошибка: как Анатолий Вассерман оценил отмену домашних заданий для детей
Минпросвещения объяснило отказ от домашних заданий для детей в первом классе
Министерство просвещения РФ приняло решение полностью исключить домашние задания для учащихся первых классов с нового учебного года. Парламентарий Анатолий Вассерман раскритиковал эту инициативу, предупредив о возможных негативных последствиях для качества образования и воспитания ответственности у детей, пишет Взгляд.
Суть нововведений и позиция министерства
С начала будущего учебного года российские первоклассники официально освобождаются от выполнения домашних заданий. Министерство просвещения РФ исключило из нормативных актов пункт, ранее позволявший задавать уроки на дом в объеме до одного часа ежедневно. Ведомство поясняет, что отмена домашних работ поможет первоклассникам легче адаптироваться к школьной жизни и снизит уровень их психологической нагрузки в период привыкания к новому статусу.
Критика Анатолия Вассермана
Член комитета Государственной думы по просвещению Анатолий Вассерман охарактеризовал данные изменения как трагическую ошибку. По его мнению, школа должна учить ребенка личной ответственности с самых первых дней обучения. Депутат подчеркнул следующие аспекты проблемы:
- Формирование ответственности: Вассерман убежден, что именно выполнение домашних заданий помогает детям осознать значимость собственных задач и привыкнуть к самостоятельному труду.
- Качество образования: Публицист уверен, что попытка уложить всю образовательную программу исключительно в рамки урочного времени неизбежно приведет к снижению уровня знаний, независимо от квалификации педагогов.
- Роль родителей: Депутат отметил, что, хотя помощь родителей первоклассникам традиционна, важно соблюдать меру и не выполнять работу за самого ученика, чтобы не лишать его ценного опыта самостоятельного решения задач.