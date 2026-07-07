Новый электрокроссовер Changan уже продают в России: озвучена цена

На российском рынке по каналам параллельного импорта появился новый электрический кроссовер Changan Qiyuan Q05. Стоимость автомобиля в максимальной комплектации Ultra+ составляет около 2,4 млн рублей, пишет "За рулем».

Модель оснащена электродвигателем мощностью 163 л. с., при этом его 30-минутная номинальная мощность составляет 80 л. с.

Топовая версия получила аккумулятор емкостью 51,9 кВт·ч. Согласно заявленным характеристикам, на одном заряде автомобиль способен проехать до 506 километров.

Тем временем Great Wall продолжает развивать локализацию производства в России. Представитель компании Денис Стадников сообщил, что в 2027 году производитель рассчитывает освоить выпуск корпусных деталей для коробок передач, а также металлоемких компонентов двигателей. Это станет очередным этапом расширения локализации производства автомобилей Haval на предприятии в Тульской области.