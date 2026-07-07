От добычи до чипа: как Россия собирается избавиться от зависимости в поставках редких металлов

Несмотря на второе место в мире по запасам редкоземельных металлов, Россия до сих пор импортирует около 75% необходимого сырья, а по некоторым позициям зависимость превышает 90%. Фонд «Долина Менделеева» совместно с Минпромторгом работает над созданием полного производственного цикла внутри страны для исправления ситуации. Об этом пишет ТАСС .

Проблема зависимости от импорта

На международной промышленной выставке «Иннопром» генеральный директор фонда «Долина Менделеева» Ксения Шойгу подчеркнула критическую ситуацию в секторе редкоземельных металлов. По ее словам, Россия обладает колоссальным ресурсным потенциалом, однако текущая зависимость от зарубежных поставок чистых РЗМ остается высокой. В ряде технологических направлений она достигает 90%. Для сравнения, такие экономики, как Китай, Индия и США, активно инвестируют в данную сферу, называя редкоземельные элементы «новым золотом».

Развитие полного производственного цикла

Для решения проблемы импортозамещения по поручению президента России ведется работа по выстраиванию 12 технологических цепочек. Данный процесс охватывает все этапы производства: от добычи руды до выпуска высокотехнологичной продукции. На данный момент уже подписано 9 соглашений с 13 крупными технологическими партнерами. Основная цель — закрыть существующие технологические разрывы и обеспечить полную локализацию производств на территории РФ.

Приоритетные направления отрасли

Фонд и Минпромторг сфокусировались на нескольких ключевых областях, которые имеют стратегическое значение для экономики:

Энергонакопители: создание полного цикла производства от лития до катодных масс для аккумуляторов.

Зеленая энергетика: выпуск солнечного и ультрачистого кремния.

Высокие технологии: внедрение редкоземельных металлов в решения на базе искусственного интеллекта и использование аддитивных технологий.

Работа над этими проектами ведется в рамках выставки «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля, объединяя представителей власти и крупнейших промышленных игроков.