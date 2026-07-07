Падение с вершины: психолог раскрыла истинную причину слез Роналду на матчах

Криштиану Роналду вновь оказался в центре внимания не из-за голов или рекордов, а из-за слез после матча чемпионата мира. Психолог Марианна Абравитова в беседе с Life.ru объяснила, что португальский футболист — тонкая натура, а его эмоциональный срыв связан не только с поражением, но и с осознанием неизбежного завершения карьеры.

Слезы Роналду на футбольном поле — не театральный жест, а проявление глубинной эмоциональности, считает психолог Марианна Абравитова. По ее словам, такие люди могут плакать от яркой музыки, ночного неба или сильного переживания. Эта черта сопровождает португальца на протяжении всей его карьеры, но на нынешнем чемпионате мира к расстройству от проигрыша добавилось нечто более серьезное.

Осознание того, что время триумфов уходит, а завершение карьеры складывается совсем не так, как мечталось, — настоящая трагедия для человека, привыкшего быть лучшим. Психолог сравнила это состояние с горем от утраты близкого: «Тот же уровень боли — когда ты прощаешься с делом, которым горел». Роналду, по ее мнению, переживает крушение привычного мира, где он был главной звездой и кумиром миллионов.

Специалист не исключила, что после завершения игровой карьеры Роналду может остаться в футболе — в роли тренера или функционера. Однако вернуть прежний статус триумфатора и суперзвезды, по ее убеждению, уже невозможно. Именно это осознание и превращает каждое поражение в эмоциональную катастрофу для великого спортсмена.

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