Почти 70% медиков требуют отменить график: работать по ночам стало трудно

Большинство российских врачей выступают против сохранения 24-часовых дежурств, поскольку считают такой формат работы угрозой для здоровья специалистов и безопасности пациентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди 2 598 медицинских работников в приложении «Справочник врача», пишет РБК .

Согласно исследованию, 67,4% врачей сталкиваются с хронической усталостью, которая сохраняется даже после выходных. Почти половина опрошенных, 49,4%, отмечают ухудшение памяти, снижение концентрации и другие проблемы с когнитивными функциями.

Состояние специалистов в конце суточной смены также вызывает опасения. Только 3,2% врачей заявили, что чувствуют себя нормально после 24 часов работы. При этом 31,4% описали свое состояние как тяжелое, а 6,8% сообщили о сильном истощении, сопровождающемся провалами в памяти и микросном.

Около 70% участников опроса считают, что переутомление значительно повышает вероятность врачебных ошибок. Высокий или очень высокий риск таких ситуаций отметили 69,2% специалистов.

В связи с этим 69,4% медиков поддержали полный отказ от суточных смен. Часть врачей выступила за их запрет, а другие предложили заменить такой формат более щадящими вариантами, включая смены по 12 часов или график с увеличенным временем отдыха.

Главными причинами сохранения 24-часовых дежурств специалисты называют низкие доходы и нехватку кадров. Более 62% врачей признались, что выходят на такие смены ради увеличения зарплаты, а 51,3% указали на отсутствие достаточного количества сотрудников для замены.