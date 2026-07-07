Что случилось со сборной Норвегии за несколько дней до матча с Англией

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен рассказал, что перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира 2026 года с Англией несколько игроков команды столкнулись с проблемами со здоровьем. Об этом пишет Газета.ру.

По словам наставника, у одного из футболистов поднялась температура, а у нескольких других появились кашель и хрипы. Он отметил, что причиной недомогания могли стать постоянные перелеты, работа кондиционеров и другие факторы, сопровождающие турнир.

Сольбаккен подчеркнул, что в составе делегации более 50 человек, поэтому случаи простуды в подобных условиях нельзя считать чем-то необычным.

Матч между сборными Англии и Норвегии состоится 12 июля. Победитель встречи выйдет в полуфинал мирового первенства. На стадии 1/8 финала норвежская команда обыграла Бразилию со счетом 2:1. Победу сборной принес дубль Эрлинга Холанда, который отличился в концовке встречи. Единственный мяч бразильцев с пенальти забил Неймар. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.