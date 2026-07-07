Час работы и продленка: в Госдуме объяснили, как разгрузить детей без отмены уроков

Решение Минпросвещения об отмене домашних заданий для первоклассников вызвало споры в педагогическом сообществе. Депутат Госдумы Анна Скрозникова в беседе с Life.ru заявила, что эта мера носит половинчатый характер, и предложила альтернативный способ снять нагрузку с детей, не лишая их закрепления пройденного материала.

По мнению Анны Скрозниковой, в самом по себе выполнении домашних заданий нет ничего вредного. Санитарные нормы предусматривают на это один час в день — и этого времени достаточно, чтобы ребенок закрепил изученное на уроке. Проблема, считает депутат, не в наличии домашки как таковой, а в ее содержании и объеме.

«По санитарным нормам на задания в первом классе отводился один час, и этого достаточно, если они действительно закрепляют пройденный на уроке материал, а не вынуждают ребенка осваивать новые темы дома. Такой час работы дает результат и помогает привыкнуть к учебному ритму», — пояснила парламентарий.

Депутат отметила, что главный риск — резкий переход к домашним заданиям во втором классе, на которые по нормативам отводится уже полтора часа. После года без нагрузки такой скачок, по ее мнению, станет для детей серьезным стрессом. Решение проблемы, считает парламентарий, уже существует: это продленка, где под присмотром педагога можно выполнить задания и оставить учебники в школе. Кроме того, Скрозникову смущает логика, при которой в подготовительных классах и развивающих центрах дети делают уроки, а в первом классе необходимость в них вдруг отпадает.

Она подчеркнула, что решение об отмене домашних заданий считает половинчатым, поскольку за год до школы ребенок их выполняет, а в первом классе необходимость резко исчезает. По убеждению депутата, куда важнее заняться содержанием самих заданий, а правильный формат и дозировка важнее полной отмены.