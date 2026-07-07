Старый аккаунт в соцсетях может сыграть против: о чем предупреждают киберэксперты

Старые и давно неиспользуемые аккаунты в социальных сетях могут представлять серьезную угрозу для безопасности пользователей. Об этом RT предупредил киберэксперт Игорь Бедеров.

По словам специалиста, злоумышленники способны собирать информацию из старых публикаций, фотографий, списка контактов и сведений о работе. Объединив эти данные, мошенники получают подробное представление о человеке и могут использовать его для подготовки более убедительных схем социальной инженерии.

Дополнительную опасность представляют аккаунты, которые по-прежнему связаны с другими интернет-сервисами. В случае взлома такого профиля злоумышленники могут попытаться получить доступ и к действующим учетным записям пользователя.

Эксперт рекомендует перед удалением старого аккаунта провести проверку личных данных. В частности, следует удалить фотографии и переписки, проверить, какие сервисы привязаны к профилю, а также завершить все активные сеансы входа.

Специалист отметил, что такие меры помогут снизить риск утечки персональной информации и затруднят использование старых аккаунтов в мошеннических схемах.