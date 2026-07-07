BAIC готовит новый внедорожник, который бросит вызов Tank 500
«За рулем»: новый внедорожник BAIC может стать конкурентом Tank 500
Компания BAIC представила внешний вид нового флагманского внедорожника Taitan 700, который в ближайшее время выйдет на рынок. Производитель пока раскрыл только дизайн модели, не публикуя официальные технические характеристики, пишет"За рулем».
Новинка станет первым премиальным внедорожником бренда. Автомобиль получил массивный кузов длиной более 5 метров и современный внешний облик с выразительными светодиодными элементами.
По данным китайских СМИ, модель может получить гибридную силовую установку. Предполагается, что в ее состав войдет 1,5-литровый турбированный двигатель, выполняющий функцию генератора, а также 2 электромотора. Официально эта информация пока не подтверждена.
Сообщается, что внедорожник также оснастят лидаром, который будет использоваться для работы современных электронных систем помощи водителю.
В оформлении передней части автомобиля использована светодиодная решетка радиатора, а общий силуэт модели напоминает BAIC BJ60, который уже представлен на российском рынке. По мнению экспертов, новый Taitan 700 может стать одним из конкурентов Tank 500 в сегменте крупных премиальных внедорожников.