BAIC готовит новый внедорожник, который бросит вызов Tank 500

Компания BAIC представила внешний вид нового флагманского внедорожника Taitan 700, который в ближайшее время выйдет на рынок. Производитель пока раскрыл только дизайн модели, не публикуя официальные технические характеристики, пишет "За рулем».

Новинка станет первым премиальным внедорожником бренда. Автомобиль получил массивный кузов длиной более 5 метров и современный внешний облик с выразительными светодиодными элементами.

По данным китайских СМИ, модель может получить гибридную силовую установку. Предполагается, что в ее состав войдет 1,5-литровый турбированный двигатель, выполняющий функцию генератора, а также 2 электромотора. Официально эта информация пока не подтверждена.

Сообщается, что внедорожник также оснастят лидаром, который будет использоваться для работы современных электронных систем помощи водителю.

В оформлении передней части автомобиля использована светодиодная решетка радиатора, а общий силуэт модели напоминает BAIC BJ60, который уже представлен на российском рынке. По мнению экспертов, новый Taitan 700 может стать одним из конкурентов Tank 500 в сегменте крупных премиальных внедорожников.