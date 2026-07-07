Худрук «Ромэна» Сергиенко заявил о жутком предчувствии смерти артистки Жемчужной

В театре «Ромэн» в Москве проходит церемония прощания с народной артисткой России Екатериной Жемчужной, ушедшей из жизни 3 июля на 82-м году жизни. Художественный руководитель театра Николай Сергиенко, не сдерживая слез, рассказал Life.ru о странном предчувствии, которое посетило его за месяц до смерти актрисы, и о последних днях ее жизни.

Николай Сергиенко признался, что за месяц до ухода Екатерины Жемчужной его охватила необъяснимая внутренняя тревога. Он звонил актрисе, но она не взяла трубку — что, по его словам, было крайне нехарактерно для нее. Позже художественный руководитель узнал, что артистка попала в больницу. Несколько дней ее состояние стабилизировалось, и все надеялись на скорую выписку. Однако последовавший звонок принес страшную весть.

«Самое для меня жуткое, что за месяц до ее ухода у меня была внутренняя тревога. Объяснить это не могу — как предчувствие. Я звонил, она не взяла трубку, что было удивительно. Я поделился с директором и узнаю, что она в больнице», — сказал Сергиенко.

Худрук театра подчеркнул, что его связывали с Жемчужной глубокие личные чувства, которые невозможно передать словами. Причиной смерти артистки стала тромбоэмболия. Екатерина Жемчужная осталась в памяти зрителей и коллег как одна из самых ярких звезд советского и российского театра и кино, а ее уход стал невосполнимой утратой для всего театрального сообщества.