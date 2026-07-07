Чемпионка и депутат Госдумы назвала главную задачу российских атлетов после допуска МОК

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с Life.ru назвала последние решения Международного олимпийского комитета по допуску россиян хорошей новостью. Однако, по ее словам, расслабляться спортсменам рано: впереди тяжелая борьба за квоты, а некоторые международные федерации могут проигнорировать рекомендации МОК.

Светлана Журова в беседе с журналистами подчеркнула: для российских атлетов сейчас критически важно сосредоточиться на отборах и завоевать максимальное число лицензий. Летняя Олимпиада уже на носу, а на зимнюю необходимо зарабатывать квоты, которые были утрачены за годы отстранения. Каждое место в составе — это шанс, который нельзя упускать.

При этом депутат обратила внимание на неопределенность с символикой. Рекомендация МОК вернуть российский флаг и гимн — это лишь рекомендация, а не обязательное предписание. Некоторые федерации, по мнению Журовой, могут занять жесткую позицию и отказаться выполнять эти указания, сославшись на собственную политику.

«Что они будут делать после такой рекомендации — разрешить наш гимн, наши флаги? Ведь прямого наказания нет. Они могут ответить: «Нам рекомендовали, но мы хотим по-своему», — отметила Журова.

По ее словам, борьба за полноценное возвращение в олимпийскую семью продолжается, и финальная точка в этом вопросе еще не поставлена. Российским атлетам предстоит доказывать свое право на участие не только результатами на соревнованиях, но и дипломатической волей спортивных чиновников.