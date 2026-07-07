Аргентина прошла Египет: Месси не реализовал пенальти, но забил с игры

Матч складывался очень непросто для действующих чемпионов мира. Уже на 15-й минуте Яссер Эль-Ханафи открыл счет ударом головой. Вскоре аргентинцы упустили возможность отыграться: Лионель Месси не реализовал пенальти — уже второй на этом турнир и четвертый из восьми на чемпионатах мира.

В первом тайме у Аргентины было еще два роскошных момента, а Месси со штрафного попал в штангу. Тем не менее, счет не изменился.

Во втором тайме Египет в контратаках забил два очень красивых мяча (оба раза завершал Мостафа Зико), но засчитан был только один. В любом случае Аргентина оказалась на грани поражения. Южноамериканцы насели на ворота соперника. На 79-й минуте Кристиан Ромеро отыграл один мяч, пробив головой после подачи Месси. Четыре минуты спустя Лео отличился сам, подкараулив отскок на линии штрафной и пробив с лета. Это уже его восьмой мяч на чемпионате — Месси забивал в каждом матче.

Египет попытался перейти в атаку, но попался на быстром ответе аргентинцев. Энцо Фернандес точно пробил головой в противоход голкиперу и вывел свою команду в четвертьфинал.

Следующим соперником Аргентины станет победитель матча Швейцария — Колумбия.