Сутки через трое: в Госдуме назвали неожиданную выгоду нагруженного графика врачей

В медицинском сообществе вновь заговорили о суточных дежурствах — одни врачи считают такой режим изнурительным, другие видят в нем очевидные плюсы. Депутат Госдумы Сергей Леонов в беседе с Life.ru объяснил, почему отказываться от привычного графика не стоит и кому он действительно выгоден.

Суточные дежурства — это исторически сложившийся формат работы для врачей, напомнил парламентарий. В службе скорой помощи, в стационарах, в выходные дни он остается востребованным и необходимым. Но, вопреки расхожему мнению, такая нагрузка дает медикам не только усталость, но и вполне конкретные преимущества.

Главный аргумент сторонников суточного графика — длительные периоды отдыха между сменами. Отработав 24 часа, специалист получает двое или трое выходных. Это время, по словам Леонова, можно потратить на семью, научную работу, преподавание или дополнительный заработок.

«Более того, многим врачам такой график объективно удобен. Отработав сутки, специалист получает трое выходных, которые может посвятить семье, научной деятельности, преподаванию или дополнительной работе. Это дает возможность эффективно распределять личное время», — отметил парламентарий.

Депутат считает, что дискуссия вокруг этого режима излишняя. Практика суточных дежурств, по его мнению, доказала свою эффективность десятилетиями и при грамотном подходе приносит пользу и врачам, и пациентам. Главное — чтобы выбор формата оставался за самим медиком с учетом его профессиональной сферы и личных предпочтений.