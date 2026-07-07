Пол рухнул прямо под гостями во время дня рождения в Бразилии

В бразильском городе Белен 11 человек получили травмы после обрушения пола во время празднования 15-летия школьницы. Инцидент произошел в момент общей фотосессии, когда под гостями неожиданно провалилось покрытие, пишет Need to Know.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, пожарные и медики. Пострадавших доставили в больницы с переломами, вывихами и другими травмами. Возраст получивших повреждения составляет от 15 до 70 лет. Одна из женщин получила тяжелую травму головы и остается в тяжелом состоянии.

Мать именинницы рассказала, что подготовка к торжеству продолжалась 2 года. После обрушения пола, по ее словам, она потеряла сознание, увидев пострадавших гостей. Женщина отметила, что для нее важнее всего состояние людей, получивших травмы, а также переживания дочери, которой теперь предстоит помнить этот день из-за произошедшей трагедии.

После инцидента площадку закрыли для проведения технической экспертизы. Семья намерена добиваться компенсации расходов на организацию праздника и оказания необходимой помощи всем пострадавшим.