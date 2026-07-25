Могут ли полицейские задержать за отсутствие паспорта: правила разъяснил начальник пресс-службы ГУ МВД Москвы

Отсутствие внутреннего паспорта гражданина РФ само по себе не является законным поводом для задержания человека сотрудниками полиции. Об этом в интервью ТАСС заявил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

Однако представитель ведомства уточнил, что в ряде ситуаций такая причина может стать основанием для доставления гражданина в территориальный орган внутренних дел. В частности, если у полицейского возникнут сомнения в личности человека или потребуется проверить его причастность к правонарушению, сотрудник имеет право пригласить его в отделение для установления всех необходимых данных. В этом случае, как пояснил Васенин, для идентификации личности и потребуется паспорт или иной документ, его заменяющий.

При этом основаниями для полноценного задержания, согласно разъяснению, остаются лишь факты совершения преступления или административного правонарушения, нахождение гражданина в розыске, а также случаи, когда человек значится пропавшим без вести.

«Отсутствие внутреннего паспорта не является основанием для задержания полицейским. Паспорт необходим для предъявления сотруднику полиции в том случае, если он хочет установить вашу личность. Мы все прекрасно понимаем, что задержание проводится по конкретно существующим основаниям, предусмотренным законом о полиции», — сказал он.

Ранее сообщалось, что МВД предложило отменить бумажные медсправки для прав.