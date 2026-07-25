В Грузии снова произошло масштабное отключение света: в столице нет воды, светофоры не работают

Грузия столкнулась с масштабным сбоем в энергоснабжении.Без электричества в одночасье остались сразу несколько крупных населенных пунктов страны, сообщило интернет-издание «Абзац».

По данным издания, в список пострадавших попали столица Тбилиси, а также города Озургети, Поти и Рустави. Однако последствия аварии оказались более серьезными, чем просто отсутствие освещения. В грузинской столице из-за прекращения подачи электроэнергии перестали функционировать насосы водоснабжения, в результате чего значительная часть города осталась без воды.

По информации издания, сложившаяся ситуация дезорганизовала дорожное движение: на многих перекрестках Тбилиси погасли светофоры. Кроме того, обесточены многочисленные магазины и торговые павильоны. Представители распределительных энергокомпаний пока не выступили с официальными комментариями и не назвали вероятных причин произошедшего.

Примечательно, что это не единичный инцидент. Всего сутками ранее, 24 июля, в Грузии уже фиксировалось похожее отключение, и тогда на восстановление энергоснабжения потребовалось несколько часов. Сообщается также, что аналогичная проблема затронула и Абхазию, которая также оказалась полностью обесточенной.

Ранее турэксперт Ансталь рекомендовала туристам не обсуждать в Грузии темы про Россию.