Погибший, десятки поваленных деревьев и разбитые машины: ураганный ветер до 22 м/с зафиксировали в Татарстане

Минувшей ночью Татарстан оказался во власти разбушевавшейся стихии. Ураганный ветер с порывами, достигавшими 22 метров в секунду, обрушился на регион, оставив после себя не только поваленные деревья, но и человеческую жертву. В одном из районов республики под упавшим деревом погиб мужчина 1962 года рождения. Информация появилась в канале МЧС России по республике на платформе «Макс».

По имеющейся информации МЧС, непогода повалила два десятка деревьев в разных частях региона. Наибольшее количество упавших стволов зафиксировано в одном из районов республики, где стихия нанесла основной удар — там обрушилось 16 деревьев. Меньше всего пострадала столица, где упало лишь два дерева, еще по одному случаю произошло в двух других муниципалитетах.

По данным ведомства, помимо человеческой жертвы, ураган оставил и материальные последствия. В одном из населенных пунктов поваленные деревья повредили два легковых автомобиля. При этом власти региона не исключают, что окончательные данные о масштабах разрушений могут возрасти по мере уточнения информации с мест.

Ранее синоптик Макарова рассказала, когда в Московском регионе прекратятся ливни.